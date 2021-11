Cyberpunk 2077 : la mise à jour next-gen arrive au début de 2022

CD Projekt donne les dates de sortie pour la mise à jour PS5 et Xbox Series X des jeux Cyberpunk 2077 et The Witcher 3. Le premier y aura le droit au premier trimestre de 2022, là où le second devra attendre le deuxième trimestre.

Les versions PS5 et Xbox Series X se précisent

La mise à jour PS5 et Xbox Series X pour Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 au premier semestre de 2022 ne sera pas la seule. En effet, le studio assure que les autres plateformes auront également le droit à un gros patch, sans pour autant dire ce qu’il contiendra.

Pour rappel, la mise à jour next-gen des deux jeux aurait déjà eu être disponible au téléchargement. Mais CD Projekt a décidé de reporter la sortie à 2022 au vu de la situation avec Cyberpunk 2077. Le lancement a été plutôt catastrophique sur tous les supports. Il a donc fallu corriger les (nombreux) bugs avant de se focaliser sur la version PS5 et Xbox Series X.

CD Projekt a également un travail en cours sur une extension de Cyberpunk 2077. « En parallèle, nous poursuivons la transformation de notre studio, qui touche de plus en plus d’équipes de production », a déclaré Adam Kiciński, le PDG du studio.

Concernant The Witcher 3, la nouvelle version sera l’occasion d’avoir des améliorations graphiques, ainsi que de nouveaux objets qui sont inspirés de la série sur Netflix avec Henry Cavill.