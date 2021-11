Les ingénieurs de l’ESA ont sué de grosses gouttes ce week-end, mais le plus dur est passé : un an 1/2 après son décollage, la sonde spatiale Solar Orbiter – qui a pour mission d’étudier notre soleil – est passée au plus près de la Terre ce week-end. La sonde devait ainsi profiter de la force gravitationnelle de notre planète pour être en quelque sorte « propulsée » vers le soleil (comme une catapulte gravitationnelle en somme).

Et quand on dit « au plus près », c’est au plus près : dans la matinée du 27 novembre, la sonde a littéralement frôlé la Terre en descendant jusqu’à 500 kilomètres d’altitude, soit une zone orbitale qui fourmille de débris spatiaux, de satellites en orbite basse, sans oublier la Station Spatiale Internationale ! Face au risque de collision avec des débris, les ingénieurs de l’EA ont surveillé le trajet de la sonde pendant une journée entière. Tout s’est bien déroulé au final, et la sonde a pu repartir en direction du soleil. Prochaine destination, Vénus.