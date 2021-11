OVNI : le Pentagone crée une division pour l’étude de ces phénomènes

Finalement, ils l’ont fait ! A l’instar de l’excellente série X Files, le Pentagone vient d’ouvrir un « bureau des affaires spéciales » pour traiter les phénomènes OVNI. L’AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group) sera composé de personnes extrêmement qualifiées dans de multiples domaines (pilotes, spécialistes en aéronautique, physique, etc.), des spécialistes qui auront pour but de collecter, analyser et décrypter les apparition d’objets volants non identifiés, sachant que la réalité de ces phénomènes a désormais été reconnue par le ministère américain de la Défense.

L’AOIMSG est rattaché au sous-secrétaire à la Défense chargé de la sécurité et de la surveillance, et remplace l’unité de l’US Navy qui depuis 2020 était en charge du traitement de ces phénomènes. On notera que depuis l’apparition récurrente d’OVNIs au dessus de plusieurs bâtiments de la marine américaine, le Pentagone semble désormais prendre ce type d’affaire très au sérieux. Si l’hypothèse de prototypes d’armes ou d’engins de pays ennemis reste évidemment la plus probable, toutes les options sont aujourd’hui sur la table : l’AOIMSG ne pose aucun postulat à priori concernant l’analyse de ces phénomènes non identifiés. Mulder au rapport !