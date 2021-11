Black Friday 2021 : les dépenses en ligne sont en recul pour la première fois

Les dépenses pour les achats sur Internet lors du Black Friday ont toujours été en hausse d’une année sur l’autre, mais ce n’est pas le cas pour 2021. En effet, les internautes avaient plus dépensé lors de l’édition 2020 selon les données d’Adobe Analytics.

Des dépenses en recul pour le Black Friday 2021

Les internautes ont dépensé 8,9 milliards de dollars pour le Black Friday 2021, contre 9 milliards de dollars en 2020. Selon Adobe, la tendance à la baisse pourrait être due à une augmentation des dépenses anticipées, certains sites/magasins ayant commencé leurs ventes et promotions dès le mois d’octobre. Et lorsque les acheteurs ont effectué des achats en ligne pendant le fameux « vendredi noir », Adobe a constaté que 44,4% de ces ventes ont été réalisées à partir d’un smartphone, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à l’année dernière.

« Pour la première fois, le Black Friday a connu un renversement de la tendance à la croissance des années précédentes », a déclaré Vivek Pandya, l’analyste principal d’Adobe Digital Insights. « Les acheteurs font preuve de stratégie dans leurs achats de cadeaux, en achetant beaucoup plus tôt dans la saison et en faisant preuve de souplesse quant au moment de leurs achats pour s’assurer de bénéficier des meilleures offres », a-t-il ajouté.

La pénurie des composants n’a pas aidé

Un autre facteur qui pourrait expliquer les dépenses en baisse pour la première fois concerne la pénurie des composants. Cela se traduit par plusieurs produits qui sont indisponibles à l’achat. Selon Adobe, les messages de rupture de stock ont augmenté de 124% depuis janvier 2020, rendant plus difficile pour les acheteurs d’obtenir les produits qu’ils souhaitent. Les produits les plus concernés ont été les appareils électroménagers et électroniques.

Au fait, quels ont été les produits les plus populaires ? Il y an notamment eu la Nintendo Switch et le casque Meta (Oculus) Quest 2. Les jeux Just Dance 2022 et Spider-Man: Miles Morales ont également connu un succès. Adobe évoque aussi le cas d’Apple avec les AirPods et l’iPad de 10,2 pouces.