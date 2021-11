Cette intelligence artificielle peut transformer des mots en images !

Nvidia, l’entreprise américaine spécialisée dans la conception de cartes et de puces graphiques pour PC et consoles de jeux vient de dévoiler une seconde version de son intelligence artificielle GauGAN, baptisée GauGAN 2. Pour rappel, GauGAN 1 a été présentée en 2019 et elle pouvait transformer des croquis en images photoréalistes. Sa version améliorée, GauGAN 2 va plus loin et peut illustrer une simple phrase avec des images photoréalistes.

Voulez-vous voir cette intelligence artificielle à l’œuvre ?

Pour réaliser cette prouesse, GauGAN 2 utilise un modèle d’intelligence artificielle génératif spécial qui a été entraîné à partir de 10 millions d’images de paysages. L’entreprise a publié une démonstration de GauGAN 2 à l’œuvre dans son blog. On y voit un utilisateur écrivant la phrase « ocean waves hitting rocks on the beach ». Puis, on voit l’IA afficher les images correspondantes au fur et à mesure de la frappe.

Nvidia propose déjà un logiciel baptisé Canvas pour utiliser GauGAN 1. Le seul inconvénient est qu’il faut disposer d’une carte graphique puissante de Nvidia pour pouvoir l’utiliser. L’entreprise déclare même qu’il est possible de combiner les performances de GauGAN 1 et 2. En tout cas, on devine déjà que cette nouvelle capacité de l’intelligence artificielle pourrait avoir de multiples utilités dans différents domaines.