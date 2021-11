Carrefour ouvre une enseigne entièrement automatique, sans caissiers… et sans caisses

Carrefour a ouvert hier à Paris dans le 11e arrondissement ce qui préfigure peut-être le futur du commerce physique : le nouveau supermarché Flash 10/10 situé au 11 Avenue Parmentier est en effet entièrement automatique, sans caissiers… et même sans caisses, à la façon des boutiques automatisées qu’Amazon a ouvert aux Etats-Unis !

La boutique est équipée de 60 caméras et de plusieurs centaines de capteurs qui détectent en une fraction de seconde les produits que le client place dans son caddie. 900 produits seulement sont référencés, ce qui permet au système électronique baptisé AiFI d’éviter les erreurs de reconnaissance. Les clients qui rentrent dans la boutique sont suivis en permanence par une caméra qui les localise sous la forme d’avatars ! Autre avantage de ce type de boutique, le prix global des produits contenus dans le caddie est lui aussi calculé automatiquement. Le client n’a plus alors qu’à payer le montant indiqué à la fin de ses courses. Quant au reçu, il s’obtient via le scan d’un QR Code !

Le travail humain n’est pas totalement éliminé par ce supermarket 2.0. 4 employés doivent encore remplir les rayons « à la mano ». Carrefour n’a pas encore prévu de généraliser ce type de boutique sur l’ensemble du territoire français. Le Flash 10/10 sert pour l’instant uniquement de vitrine technologique du groupe.