Forza Horizon 5 : un vrai photographe utilise le mode Photo du jeu, et c’est sublime

Forza Horizon 5 est vraiment un beau jeu. Rectification : Forza Horizon 5 est vraiment un très beau jeu. Petri Levälahti est photographe de son état, et c’est aussi un amateur de jeu de course qui a passé ces derniers jours à arpenter le Mexique dans Forza Horizon 5 (sur Xbox Series X). Outre la multitude de courses et d’épreuves disponibles, le jeu de Playground Games dispose d’une fonction presqu’indispensable, un mode photo extrêmement complet qui permet de prendre des clichés à n’importe quel moment du jeu.

Et en voyant les photos de FH5 prises avec ce mode par ce cher Petri Levälahti, on se dit que le bonhomme n’est pas photographe pour rien. C’est bien simple, les « photos » du jeu sont franchement sublimes, et confirment au passage l’incroyable qualité du moteur de jeu mis au point par Playground Games. Le photoréalisme à son paroxysme… Forza Horizon 5 tourne sur PC, Xbox Series et Xbox One. Le jeu est aussi disponible dans le Xbox Game Pass.