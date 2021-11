Pass culture : les mangas dominent largement les ventes et sont plus forts que le cinéma

Le pass culture est beaucoup utilisé pour acheter des mangas, révèle le classement de Livres Hebdo. Ce pass offre 300 euros aux jeunes atteignant 18 ans, avec cette somme pouvant être dépensée dans le secteur culturel (livres, cinéma, spectacles, jeux vidéo…). Le dispositif va être étendu aux adolescents de 15 ans et plus à partir du 1er janvier 2022.

Succès des mangas avec le pass culture

Le podium comprend les One Piece (308 743 exemplaires, tous tomes confondus) qui se veut la série numéro 1 dans les ventes de mangas. Il y a ensuite Demon Slayer (196 114 exemplaires) et L’Attaque des Titans (186 578 exemplaires). Suivent My Hero Academia (152 729 exemplaires), Jujutsu Kaisen (115 892 exemplaires), Berserk (109 189 exemplaires) et Naruto (105 571 exemples), avant quatre autres séries à moins de 100 000 exemplaires.

À l’arrivée, les mangas représentent 55% des réservations de livres depuis le lancement du pass culture, sur un total de 4,3 millions de livres réservés. Ils représentent 37% des ventes totales de livres (en chiffre d’affaires). Le fait qu’ils sont généralement peu onéreux et que le volume suit leur permet d’occuper une place importante.

Mais les jeunes ne s’intéressent pas qu’aux mangas. 165 000 ouvrages différents ont déjà été réservés. De plus, 55% des jeunes qui ont acheté un manga ont également acheté un autre type de livre. Ainsi, le livre le plus acheté (hors mangas) avec le pass culture est le Code civil annoté des éditions Dalloz (18 804 exemplaires, il est 13e au classement).

De manière plus générale, le pass culture est en majorité (55%) utilisé pour les livres. Il y a ensuite le cinéma (16%) et les pratiques artistiques. À date, plus de 825 000 jeunes profitent du pass culture.