Le Xbox Game Pass (PC) intègre le Pass Culture (3 mois gratuits)

« Il faut liiiire », pardon, il faut jouer aussi. Le Xbox Game Pass sur PC intègre dès aujourd’hui le Pass Culture, un dispositif qui offre un crédit culturel de 300 euros aux français âgés de 18 ans. Après le théâtre, les librairies, les musées et le cinéma, c’est donc au tour du jeu vidéo d’intégrer le Pass Culture. Il ne sera pas possible cependant de lâcher l’intégralité du Pass dans l’abonnement de la Xbox. L’offre est ici limitée à trois mois (soit une économie de 39 euros tout de même) et comprend l’abonnement à EA Play (inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate).

Certains s’étonneront sans doute que le jeu vidéo intègre un crédit culturel, mais après tout, on ne peut pas être le pays qui honore ses créateurs de JV (à juste titre), considère les créations des studios français comme des oeuvres d’art à part entière (à juste titre encore) et ne pas aller au bout de cette logique lorsque l’occasion se présente.

Pour Microsoft, cette initiative tombe en tout cas au meilleur des moments, soit peu de temps avant les fêtes de fin d’année et alors même que deux poids lourds débarquent ou vont bientôt débarquer dans le Xbox Game Pass, j’ai nommé Forza Horizon 5 (dispo depuis 2 jours) et Halo Infinite (dispo le 6 décembre).