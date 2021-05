Eric Chahi (Another World) est nommé Chevalier de l’ordre national du Mérite

On ne va pas se mentir : certaines breloques et décorations remises par l’Etat français semblent parfois tomber n’importe où, et sur n’importe qui. Ce n’est pas le cas cette fois : un peu plus tôt dans la matinée, Eric Chahi a été fait Chevalier de l’ordre national du Mérite à la Gaité Lyrique. Pionnier du jeu vidéo, défricheur de nouvelles techniques de réalisation de JV dès l’âge de 17 ans, puis expérimentateur de nouveaux concepts sur la suite de sa carrière, Eric Chahi aura marqué à jamais l’histoire de ce média.

Avant même l’incroyable Another World, que Chahi a réalisé entièrement, du codage aux graphismes en passant par les bruitages, le « Mozart » du JV français a démarré sa précoce carrière avec Le Sceptre d’Anubis sur Oric 1 (considéré déjà comme un très bon jeu à l’époque), puis les jeux Infernal Runner et Le Pacte pour l’Amstrad CPC 464. Nous sommes alors au milieu des années 80, et Chahi n’est encore qu’un gamin ultra doué, digne équivalent français des « Kids » codeurs de la Silicon Valley.

En 1989, il est engagé chez Delphine Software par un certain Paul Cuisset (autre géant du jeu video francophone), et participe dans la foulée au développement du jeu d’aventure « point’n clic » Les Voyageurs du Temps (qui reste encore très plaisant à jouer). Another World sort en 1991… et révolutionne le jeu vidéo : la qualité des « cinématiques » en vectoriel, le sens du découpage et un gameplay calibré au millimètre (parfois trop) préfigurent les jeux d' »après », plus spectaculaires et narratifs. Chahi a tout fait… sauf la musique, qui est l’œuvre d’un pote de Lycée, Jean-François Freitas.

La création de Chahi impressionne… jusqu’aux Etats-Unis. Spielberg avouera ainsi sa stupéfaction devant Heart of Darkness, un jeu d’aventure-plateforme aux animations ultra léchées qui aura demandé pas moins de 6 ans de travail (entre 1992 et 1998). Le réalisateur américain songera même un temps à en faire un film. La carrière de Chahi sera beaucoup plus expérimentale par la suite, mais toujours aussi passionnante. Le god game From Dust sort en 2011 chez Ubisoft, et il faudra encore attendre quelques années supplémentaires pour voir Chahi explorer la réalité virtuelle avec le très beau et intriguant Paper Beast (sorti en 2017 sur PSVR).

Paper Beast

Si l’on ne peut que se réjouir de voir une telle carrière récompensée, il est tout de même dommage que cette reconnaissance de la nation vienne aussi tard. Michel Ancel, Frédéric Raynal ainsi que Shigeru Miyamoto ont été fait Chevaliers de l’Ordre des Arts et des Lettres au mois de mars 2006. En 2011, David Cage a été fait Chevalier des Arts et des Lettres , puis Chevalier de la Légion d’Honneur en 2014.