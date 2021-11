🔥 [#BlackFriday] Aspirateur Redroad V17 : la puissance de l’aspiration à un prix canon

Le Black Friday est l’occasion de faire de bonnes affaires, voire de très bonnes affaires. Et concernant le Redroad V17, on est clairement dans la catégorie des très bonnes affaires. Songez, cet aspirateur balai est équipé d’un moteur vraiment puissant de 120 000 tours par minutes et assure une puissance d’aspiration de 26500 Pa (155W), de quoi dégager vite fait bien fait la poussière la plus coriace. Et en plus, son look rouge et argent est plutôt sympa et son bloc moteur transparent rajoute une petite touche design.

Outre sa puissance d’aspiration, le reste des caractéristiques techniques du Redroad V17 vaut vraiment le détour : batterie amovible 2500 mAh (une heure d’autonomie, soit à minima 100 m2 de nettoyage), 5 systèmes de filtration livrés (dont deux filtres HEPA), une double brosse à rouleaux motorisée avec tête rotative à 360° et un écran couleur LCD qui affiche de nombreuses informations bien utiles, comme le niveau de puissance d’aspiration, les notifications pour le remplacement des filtres, le vidage, etc.. Bref, du très très lourd en terme de specs (mais pas en terme de poids, l’appareil est léger et facile à manœuvrer), sans oublier au passage l’excellente finition d’ensemble, vraiment digne de grandes marques bien plus chères.

Le point fort de ce modèle est sans doute son système anti-bruit assez efficace, ce qui dénote sur un marché où l’on ne compte plus les produits qui font le bruit d’un Airbus au décollage. Ce volume sonore (relativement) mesuré résulte du choix d’un moteur suspendu, un choix technologique efficace et qui vous évitera les acouphènes à la fin de votre session de nettoyage.

Au final, le Redroad V17 est un aspirateur balai aussi bien équipé que des modèles concurrents facturés facilement deux fois plus chers. Forcément, si l’on met en plus dans la balance la promo du Black Friday, c’est encore plus irrésistible. Ainsi, le Redroad V17 est proposé actuellement au prix ultra canon de 219 euros, soit une baisse de 52% sur le prix d’origine (456 euros) ! L’offre est valable jusqu’au 30 novembre, mais il vaudra mieux ne pas trop attendre afin d’éviter une possible rupture de stocks.

