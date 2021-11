Microsoft facilite l’achat de Xbox Series X pour certains clients

À l’instar de la PlayStation 5, la Xbox Series X n’est pas simple à acheter. Il faut dire que la demande est supérieure à l’offre. Aujourd’hui, Microsoft veut aider ses clients à trouver facilement un exemplaire.

Microsoft a envoyé des e-mails à certains clients présentés comme « précieux » pour leur proposer d’acheter une Xbox Series X. Les e-mails contiennent un lien dédié, propre à chaque personne. En d’autres termes, Microsoft propose un stock dédié de sa console à certains de ses clients qui ont déjà passé des commandes sur le Microsoft Store en ligne.

Microsoft has been offering Xbox Series X bundles (with a game and extra controller) to “valued Microsoft customers” this week. Emails include a unique link to purchase a bundle pic.twitter.com/dEHlR0rsZ7

