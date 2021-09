Xbox Series : Phil Spencer prévient que la pénurie va se poursuivre en 2022

Vous comptiez attendre jusqu’au début de l’an prochain pour mettre enfin la main sur une Xbox Series X ou Series S ? Malheureusement, il faudra sans doute se montrer un peu plus patient encore : Phil Spencer, le grand manitou de la division Xbox, a déclaré dans les colonnes du site The Wrap que les pénuries de composants devraient continuer d’affecter la disponibilité des nouvelles consoles jusqu’à la fin de l’année et même durant 2022 : : « Quand je pense à ce que cela signifie d’obtenir les pièces nécessaires pour construire une console aujourd’hui, puis de l’acheminer sur les marchés où se trouve la demande, il y a plusieurs types de points d’achoppements dans ce processus. Et je pense avec regret que cela va perdurer pendant des mois et des mois, certainement jusqu’à la fin de cette année civile et jusqu’à la prochaine année civile. »

La désormais fameuse crise des composants affecte de nombreux secteurs en lien avec la production de puces électroniques. Tesla, plusieurs gros fabricants de mobiles, Sony et donc Microsoft peinent depuis de nombreux mois à se fournir avec un nombre suffisant de composants. Les records de ventes de consoles ne cessent pourtant de tomber (autant chez Sony que chez Microsoft, même si la PS5 se vend mieux que les Xbox Series), et pourtant, la production ne parvient pas à rejoindre le très haut niveau de la demande…