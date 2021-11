Spotify ajoute un espace pour les musiques des films et séries Netflix

Un espace Netflix a fait son apparition du côté de Spotify. Il permet aux utilisateurs de la plateforme de streaming d’écouter les musiques qui ont un rapport avec les films et séries du service de vidéo.

Netflix s’invite à sa façon sur Netflix

On retrouve ainsi des playlists officielles de certains programmes, comme La Casa de Papel, Outer Banks, La Chronique des Bridgerton et On My Block. Il y a également la bande sonore officielle de programmes comme Squid Game, Red Notice et Cowboy Bebop. L’espace dédié de Spotify comprend par ailleurs certains des podcasts officiels de Netflix, tels que Okay, Now Listen, Netflix Is a Daily Joke, 10/10 (Would Recommend), et The Crown : The Official Podcast. Tous peuvent être écoutés depuis le même endroit.

De plus, Spotify a mis en place une « expérience album améliorée » pour le nouveau film de la plateforme de streaming, The Harder They Fall. Cela donne accès à un aperçu des coulisses de la réalisation de la bande originale du film, qui comprend des chansons de Jay-Z, Kid Cudi, Koffee et Ms. Lauryn Hill. En plus de tout cela, Spotify a ajouté du nouveau contenu à sa page La Casa De Papel et propose même un quiz qui doit faire correspondre votre personnalité à un personnage de la série et à une bande-son correspondante.

C’est accessible dès maintenant pour les utilisateurs gratuits et ceux qui ont un abonnement Premium. Il suffit de chercher Netflix dans la barre de recherche de Spotify ou bien de se rendre directement à l’adresse open.spotify.com/genre/netflix.