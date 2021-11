Google Stadia Pro : les jeux offerts en décembre 2021

Google présente la liste des jeux qui seront offerts tout au long du mois de décembre avec l’offre Stadia Pro. Celle-ci, qui coûte 9,99€/mois, permet de jouer en 4K et avoir du son surround. En comparaison, l’offre gratuite (Stadia Base) permet de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Les jeux offerts en décembre sur Stadia

Le premier jeu offert sur Stadia en décembre sera Transformers: Battlegrounds. Il propose de vivre une aventure composée de batailles tactiques où vous pourrez revivre le combat entre Autobots et Decepticons. En solo ou en multijoueur, affrontez Megatron avec Allspark, Bumblebee et le reste de votre équipe.

Pour le deuxième titre, il s’agit de Wreckfest. C’est un jeu de course dont la particularité est de vous inciter à créer des accidents spectaculaires avec vos véhicules et ceux des autres.

Vient ensuite le troisième jeu, à savoir Destroy All Humans. L’objectif est d’exterminer les humains avec des armes loufoques et d’absorber le cerveau de vos victimes.

Le quatrième jeu offert sur Stadia est The Falconeer: Warrior Edition. Dans ce titre d’action-aventure, le joueur contrôle son personnage à la 3ème personne et combat du haut des cieux. Une mer pleine de mystères et de ressources qu’il vous faudra découvrir.

En cinquième jeu offert sur Stadia en décembre, on retrouve Foreclosed. Dans cet univers cyberpunk et dans des décors styles comics, on incarne Evan Kapnos, qui n’a plus rien après que l’État ait mis son identité aux enchères pour des entreprises. Le héros va devoir se battre pour récupérer ses souvenirs et les secrets du monde qui l’entoure.

Enfin, Google annonce que le sixième titre sera Unto The End. Ce jeu met l’accent sur la narration mais aussi le combat. Il nous plonge dans une histoire explorant les thèmes de la perte et de la vengeance.

Il est bon de noter que Google avait listé Little Nightmares comme jeu offert sur Stadia en décembre, mais il a depuis été retiré de la liste. Google ne dit pas pourquoi il n’est plus dans la liste.