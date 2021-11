Twitter teste l’intégration du shopping dans les vidéos en direct

Twitter se met à croire réellement au shopping, au point que le réseau social va l’intégrer dans les vidéos en direct. Le premier test aura lieu dans la nuit du 28 au 29 novembre à 1 heure du matin (heure française).

Le shopping s’invite dans les vidéos en direct sur Twitter

La vidéo en direct Cyber Deals Sunday sera une collaboration avec l’enseigne Walmart et aura lieu pendant le week-end après Thanksgiving, qui est traditionnellement associé à de grandes promotions. Twitter décrit l’évènement, qui sera animé par Jason Derulo, comme une « émission de variétés de 30 minutes » qui présentera « des appareils électroniques, des articles pour la maison, des vêtements, des décorations saisonnières, des invités spéciaux et bien plus encore ». Les spectateurs pourront sélectionner un objet et le fait de cliquer dessus les renverra sur le site de Walmart pour réaliser l’achat.

Twitter souhaite également améliorer la plateforme utilisée par les vendeurs pour faire la publicité de leurs produits sur le réseau social. Il y aura bientôt un nouveau gestionnaire de shopping qui « facilitera l’expérience d’embarquement des commerçants ». Le réseau social met également à la disposition d’un plus grand nombre de commerçants aux États-Unis le module boutique, qui est un carrousel de produits qui peut s’afficher sur un profil Twitter.

Twitter a cherché des moyens de développer son activité afin de réduire sa dépendance à l’égard de la publicité numérique, qui représente 89% de son chiffre d’affaires. La société a également lancé récemment un produit d’abonnement mensuel qui a pour nom Twitter Blue. Mais il n’est pas encore disponible en France.