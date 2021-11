WhatsApp revoit ses conditions d’utilisation en Europe

WhatsApp a opéré à un changement de ses conditions d’utilisation en Europe, suite à une amende record de 225 millions d’euros. Celle-ci a été infligée en septembre par la Commission de protection des données irlandaise (DPC). Celle qui est compétente pour l’ensemble de l’Union européenne estimait que les conditions d’utilisation n’étaient pas assez claires.

Un ajustement pour les conditions de WhatsApp en Europe

Le texte des nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp en Europe est beaucoup plus long qu’auparavant. La messagerie fournit davantage de détails aux utilisateurs concernant la collecte de données et l’utilisation de ces dernières. L’entreprise explique également de manière plus détaillée comment elle protège les données partagées au-delà des frontières pour son service mondial et les fondements juridiques du traitement des données.

WhatsApp est la propriété de Facebook, désormais rebaptisé Meta. Avec la mise à jour, les utilisateurs en Europe verront une notification en haut de leur liste de conversations qui les mènera vers les nouvelles informations.

L’amende record de 225 millions d’euros n’a en tout cas pas plu à WhatsApp. Le groupe a fait appel. « Nous sommes en désaccord avec la décision du régulateur irlandais et nous avons fait appel parce que nous pensons que nous fournissions déjà toutes les informations nécessaires à nos utilisateurs », annonce l’entreprise. « Où que vous soyez dans le monde, nous protégeons vos messages personnels grâce au chiffrement de bout en bout, ce qui veut dire que personne, pas même WhatsApp, ne peut les lire ou les écouter », précise-t-elle.