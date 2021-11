Star Wars : le retour de Rey, Finn et Poe teasé par la présidente de Lucasfilm

Rey, Finn et Poe, les héros des films Star Wars 7, 8 et 9 n’ont pas dit leur dernier mot. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, suggère qu’ils seront de retour d’une façon ou d’une autre.

Les héros des derniers Star Wars pourraient revenir

« Assurément, ce ne sont pas des personnages que nous allons oublier », a teasé Kathleen Kennedy auprès d’Empire Magazine à propos de cette troisième génération de héros de Star Wars. « Ils vont continuer et ce sont des conversations qui ont lieu avec l’équipe créative également ».

Bien que l’épisode 9, à savoir L’Ascension de Skywalker, ait effectivement clôturé la nouvelle trilogie Star Wars, il a laissé de nombreux éléments en suspens. Que fera Rey ensuite ? Poe Dameron deviendra-t-il le chef de l’escadron Rogue ? Finn va-t-il devenir un Jedi ? Toutes ces questions offrent de grandes possibilités de raconter d’autres histoires. Il est peu probable que le potentiel retour de Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac se fasse dans un film. En revanche, une présence dans des séries est une possibilité. Après tout, Disney et Lucasfilm misent beaucoup sur le streaming avec Disney+. Le prochain programme Star Wars sera Le Livre de Boba Fett, qui arrivera le 29 décembre prochain.

Retrouvailles entre Obi-Wan et Anakin

Dans la foulée, Kathleen Kennedy a parlé d’Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker), qui seront de retour dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ en 2022. Elle note que leurs retrouvailles furent émotionnelles parce qu’ils ne s’étaient pas vus depuis un moment. « Ce qui était le plus excitant, c’était d’être sur le plateau et de les voir tous les deux s’enthousiasmer », a déclaré la présidente de Lucasfilm. « Ils ne s’étaient pas vus depuis longtemps. J’ai été surpris de voir à quel point c’était incroyablement émouvant pour chacun d’eux de se retrouver dans ces rôles, et de réaliser à quel point Star Wars était important pour chacun d’eux. C’était le début de leurs carrières ».