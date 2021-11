Rolls-Royce bat le record de vitesse et d’altitude pour un avion 100% électrique

Quelques semaines seulement après le premier vol d’essai (réussi) de son Spirit of Innovation, un avion 100% électrique, Rolls-Royce récidive avec cette fois un joli paquet de records à la clef, dont celui de l’avion électrique le plus rapide au monde avec une vitesse de pointe mesurée à 623,4 km/h le 16 novembre dernier. Le Spirit of Innovation revendique également la vitesse maximale de 570 km/h sur un parcours de 3 kilomètres et le temps le plus bas pour atteindre l’altitude de 3 000 mètres (9 843 pieds), soit 202 secondes. Le Spirit of Innovation est équipé d’un moteur électrique de 400 kW/535 CV (signé Rolls-Royce bien sûr) et d’une batterie ultra dense (la plus dense du secteur aéronautique) à 6480 cellules.

Les 623,4 km/h sont encore en attente de validation , mais il y a de fortes chances que le précédent record de 342,7 km/h établi par un Siemens Extra 330 LE soit désormais relégué très loin derrière. Ce qui impressionne ici, c’est l’intervalle particulièrement court entre le premier vol d’essai et ce second vol rempli de records. Les ingénieurs de Rolls-Royce sont vraiment dans le haut du panier.