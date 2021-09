Rolls-Royce réussit le premier vol d’essai de son avion 100% électrique

Si la marque Rolls-Royce est surtout connue pour ses berlines de luxe, le grand public sait généralement moins qu’une autre marque Rolls-Royce , qui a fait scission avec Rolls-Royce Motor Cars en 1973, occupe une place importante dans le secteur de l’aviation et de la marine. Rolls-Royce fournit en effet des moteurs d’avion et de bateaux pour de nombreux fabricants (dont Airbus, Boeing, etc.).

Avec ses lignes rétro-futuristes et son moteur électrique surpuissant de 400 kW, le Spirit of Innovation a fière allure

Malgré (ou à cause de) sa domination sur le marché du moteur, Rolls-Royce s’intéresse depuis quelques années à la conception d’engins volants, notamment les VToL-taxis et les avions 100% électriques. Ainsi, l’entreprise travaille depuis plusieurs années sur le Spirit of Innovation, un avion électrique vient de passer du stade de concept à celui de réalité tangible en réussissant son tout premier vol d’essai. Ce vol d’une durée de 15 minutes aura notamment permis de récupérer « des données de performances précieuses sur le système d’alimentation électrique et de propulsion de l’avion »

L’avion Spirit of Innovation est un monoplace équipé d’une batterie extrêmement puissante, « la plus puissante jamais assemblée pour un avion » selon Rolls-Royce. Associée au moteur, cette batterie développe une puissance électrique de 400 kW, soit l’équivalent de 500 chevaux ! Ce record n’est qu’une première étape, Rolls-Royce visant à terme le premier « Jet zéro émission ». De plus, le Spirit of Innovation n’est que l’un des nombreux projets « électrique » de Rolls-Royce dans le secteur de l’aéronautique. La firme britannique travaille aussi avec Tecnam sur un VTOL-taxi, et d’autres projets d’avions électriques avec Airbus et Siemens.