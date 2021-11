Astra réussit (enfin) son premier vol orbital

Après plusieurs échecs et un report aux mois d’octobre (pour des soucis météo), la « petite » startup Astra vient de se rajouter à la courte liste des sociétés spatiales privées qui sont parvenues à envoyer une fusée en orbite. Dans la nuit du vendredi 19 novembre, la fusée Astra LV0007 s’est élancée vers l’espace à partir d’une base de lancement située à Kodiak en Alaska; quelques minutes plus tard, Astra LV0007 atteignait l’orbite sans encombres. La fusée transportait avec elle une charge utile de l’US Air Force (satellite militaire dont on ne connait pas la teneur exacte).

Astra just reached orbit! 7.61km/sec at our targeted 86.0 degree inclination at an altitude of 500km. The team worked hard for this. We’re just getting started, folks. #AdAstra pic.twitter.com/NiMhCEsuCI

— Chris Kemp (@Kemp) November 20, 2021