Le premier vol commercial d’Astra échoue à atteindre l’orbite

Le premier vol commercial d’Astra prévu ce samedi 28 août s’est soldé par un piteux échec, échec qui l’on voyait venir dès le décollage : la fusée a semblé bizarrement glisser sur le côté avant de s’élancer vers l’espace. Ce déplacement latéral a été suivi 2 minutes plus tard par un autre incident : un morceau de la fusée s’est détaché alors même que l’engin spatial se trouvait à environ 50 km d’altitude. Astra a alors décidé d’arrêter la mission pour des raisons de sécurité. L’échec d’Astra est d’autant plus cuisant que la fusée transportait du matériel de l’US Space Force.

Chris Kemp, CEO d’Astra, a commenté sur Twitter les principales étapes de cette mission ratée : « En examinant les données de vol et la vidéo, deux choses sont très claires : 1) un moteur s’est arrêté juste après le lancement ; 2) tout ce qui s’est passé ensuite m’a rendu incroyablement fier de notre équipe. L’espace est peut-être difficile, mais comme cette fusée, nous n’abandonnons pas. Vers les étoiles ! ».

