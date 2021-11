🔥 [#BlackFridayWeek] Les forfaits SFR RED 100 et 200 Go à 13€ et 15€

SFR RED profite du Black Friday pour proposer des remises sur ses forfaits de 100 et 200 Go. Ils sont respectivement 13€/mois et 15€/mois. C’est encore disponible pour quelques heures.

Des promos sur les forfaits de SFR RED pour le Black Friday

Le forfait à 13€/mois (au lieu de 20€/mois) inclut les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 100 Go. À noter qu’il n’y a pas le support de la 5G ici (ceux qui veulent la 5G doivent prendre le forfait 130 Go à 24€/mois). Il est également possible d’utiliser son forfait depuis l’Union européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont là aussi en illimité et le quota Internet est de 12 Go.

Pour le forfait à 20€/mois (au lieu de 15€/mois), on retrouve la même chose que pour l’offre différente, à l’exception d’Internet. L’enveloppe est ici de 200 Go en France métropolitaine et de 15 Go depuis l’étranger.

SFR RED propose également un forfait 10 Go à 10€/mois et un forfait 50 Go à 12€/mois. Mais pour le coup, autant mettre un euro de plus et avoir l’offre avec 100 Go.

Toutes les promotions pour les forfaits à l’occasion du Black Friday sont à retrouver dès maintenant sur le site de SFR RED. Cela se termine ce soir à 23 heures, il ne faut pas traîner !