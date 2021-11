Nikeland : Nike lance son propre Metavers… dans le jeu Roblox

Le Metavers est tendance, au point que certaines grandes marques en font un véritable argument marketing. C’est le cas de Nike (ça étonne qui ?) qui vient de lancer dans le jeu Roblox une zone qui lui est entièrement dédiée. Baptisé Nikeland, cet espace virtuel contient des bâtiments « inspirés du véritable siège social de Nike » ainsi que des arènes blindées de mini-jeux. Comme on peut s’en douter, il sera aussi possible de se procurer des tas de vêtements tout aussi virtuel calqués sur les modèles à succès de la marque (Air Force 1, les Air Max, les Tech Pack, etc.).

Nike précise en outre que les données de l’accéléromètre de nos smartphones permettront d’effectuer certaines des activités du Nikeland. Notre avatar bougera t-il en même temps que nous lors de nos séances de Workout ?

A priori, ce Nikeland ressemble beaucoup à un coup commercial lancé en direction des fans les plus jeunes de la marque, ce qui n’est pas déshonorant et prouve que le fabricant de baskets sait coller au mieux à la culture de nombre de ses clients…