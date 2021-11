Forza Horizon 5 passe la barre des 10 millions de joueurs, une semaine après son lancement

Playground Games peut déjà sabrer le champagne : après avoir établi le record du plus gros lancement d’un titre des Microsoft Studios (4,5 millions de joueurs en 24 heures), Forza Horizon 5 vient donc de passer la barre des 10 millions de joueurs, ce qui correspond à la « plus grosse première semaine de l’histoire des exclusivités Xbox et du Xbox Game Pass » si l’on en croit le communiqué de Xbox.

Ce succès insolent s’explique principalement pour deux raisons : d’une part la qualité intrinsèque du jeu, sans doute actuellement LA référence du jeu de course arcade, et d’autre part la présence de Forza Horizon 5 dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Et comme Xbox ne laisse décidément rien refroidir en cette fin d’année, l’éditeur-fabricant annonce la sortie ce jour de Flight Simulator Edition jeu de l’année (5 appareils inédits et 8 nouveaux aéroports) ainsi que la disponibilité du DLC Reno Air Races, qui permet de participer à des courses d’avion !

Enfin, Xbox rappelle que sa collaboration avec EA Play (dispo avec l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate) a déjà un an.