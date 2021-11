Forza Horizon 5 explose les compteurs avec 4,5 millions de joueurs actifs au lancement (et c’est un record)

C’est sans doute la plus grosse réussite de Xbox … depuis très longtemps. Malmené sur la génération Xbox One (moins de 50 millions de consoles écoulées, très peu d’exclusivités marquantes), Xbox sort à nouveau la tête de l’eau depuis l’été. Le lancement du monumental Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X, le très bon The Psychonauts 2, les exclusivités de poids des éditeurs tiers (12 Minutes, The Ascent, The Artful Escape, Omno, Unpacking), l’excellente extension A Pirate’s Life (Sea of Thieves) ainsi que les sorties récentes de très gros titres dans le Game Pass (Hades, It Take Two) ont considérablement consolidé le bundle Xbox + Game Pass.

We’ve invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

Le lancement de Forza Horizon 5 ce mardi 9 novembre est venu en quelque sorte parachever cette très bonne passe. Et le succès a bien été au rendez-vous… à un point encore jamais vu chez Xbox ! Phil Spencer a en effet confirmé sur son compte Twitter que le jeu du studio Playground est parvenu à attirer plus de 4,5 millions de joueurs depuis son lancement (PC, Xbox). Ce score est trois fois supérieur à celui du prédécesseur Forza Horizon 4. Jamais aucun jeu des Xbox Game Studios n’avait atteint un tel nombre de joueurs actifs quelques heures seulement après sons lancement.

Les incroyables décors mexicains de Forza Horizon 5 ont sans doute joué un gros rôle dans le succès du jeu

On pourrait croire que FH 5 cartonne uniquement grâce à sa présence day one dans le Game Pass, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Les précommandes de la Premium Edition ont ainsi dépassé le million d’exemplaires et le jeu se classe actuellement en tête des ventes sur Steam. Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox One, Xbox Series, PC, et sur le Xbox Game Pass.