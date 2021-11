Twitter arrête l’actualisation automatique de votre timeline quand vous la lisez

Twitter a décidé de cesser l’actualisation automatique de la timeline au vu des critiques de certains utilisateurs. Cette actualisation automatique intervenait après quelques minutes et affichait des tweets plus récents.

Le problème avec ce comportement est que les utilisateurs étaient en train de lire des tweets et ces derniers « disparaissaient » soudainement pour être remplacés par des tweets plus récents. Cela concerne l’usage de Twitter depuis le Web. La plateforme avait déjà annoncé en septembre qu’elle travaillait sur ce point.

An update to the disappearing Tweet experience is rolling out for web! Now you can choose when you want new Tweets to load into your timeline –– click the Tweet counter bar at the top.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 15, 2021