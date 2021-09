Twitter va corriger le bug des tweets qui disparaissent

Twitter fait savoir qu’il a identifié un problème avec la disparition de certains tweets et un correctif est en approche. Selon le réseau social, ce phénomène peut se produire quand la page se rafraichit automatiquement.

C’est par le biais d’un tweet que Twitter a annoncé faire des changements concernant la disparition de certains tweets. « Nous savons que c’est une expérience frustrante, alors nous nous efforçons de la changer » dit-il dans son message. Le groupe détaille ensuite le fonctionnement existant : « un tweet se déplaçait dans la timeline au fur et à mesure que les réponses étaient ajoutées à la conversation en cours. Comme certaines conversations peuvent évoluer rapidement, cela permettait d’éviter de voir le même tweet répété dans la timeline. Grâce à ces changements, votre timeline restera fraîche et les tweets ne disparaîtront pas au milieu de la lecture ».

The background: a Tweet would move up the timeline as replies were added to the ongoing convo. Since some convos can evolve quickly, this made it so you didn't see the same Tweet repeated in the TL.

Our changes will keep your TL fresh and keep Tweets from disappearing mid-read.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 22, 2021