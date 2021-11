Une start-up américaine travaille sur des mini-réacteurs à fusion

La fusion nucléaire suscite bien des fantasmes et nous annonce un futur débarrassé des contraintes énergétiques actuelles (contraintes de disponibilité, de performances, et de coût environnemental). Aussi étonnant que cela puisse paraître et malgré la lourdeur des investissements financiers nécessaires, plusieurs startup planchent sur des réacteurs à fusion, avec parfois l’ambition de révolutionner le secteur de l’énergie. C’est le cas de la startup américaine Helion, qui est parvenu il y a quelques mois à atteindre les cent millions de degrés Celsius avec le Trenta, un prototype de réacteur à fusion.

Helion tente actuellement de réaliser de très grosses levées de fonds afin de financer son réacteur de 7ème génération, un réacteur basé sur un principe différent de celui de la plupart des réacteurs à fusion actuellement à l’étude (la chaleur issue de la réaction d’un tokamak fait tourner à pleine puissance des turbines qui produisent ainsi de l’électricité). Le réacteur d’Helion s’appuie en effet sur le phénomène électromagnétique issue du plasma d’atomes de deutérium et d’hélium 3. Le prochain prototype de réacteur baptisé Polaris, qui devrait être opérationnel en 2024, serait ainsi capable de d’effectuer une pulsion de fusion toutes les 60 secondes, ce qui lui permettrait de produire plus d’électricité qu’il n’en consomme.

A terme, Helion vise la production de mini-réacteurs à fusion capable d’alimenter des milliers de foyers, une solution décentralisée qui serait beaucoup plus réaliste que la conception d’immenses centrales à fusion (qui tiennent pour l’instant du fantasme). Ces mini-réacteurs à fusion devraient faire chuter le coût de l’énergie… et donc le tarif facturé à l’usager. Helion table ainsi sur 10 dollars le MWh.