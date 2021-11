Phil Spencer (Xbox) et Jim Ryan (Sony) prennent leur distance avec Activision-Blizzard

Les dernières révélations concernant Activision-Blizzard n’ont pas seulement mis en colère les actionnaires du groupe et des centaines d’employés (qui viennent de signer une petition demandant la démission de Bobby Kotick) : toute l’industrie du JV semble secouée, à commencer par les patrons de Xbox et de Sony, Phil Spencer et Jim Ryan. Les deux dirigeants ont chacun de leur côté diffusé un mémo à leurs employés afin de faire part de leurs vives inquiétudes.

Jim Ryan, CEO de Sony

Jim Ryan s’est dit « découragé et abasourdi » à la lecture des nouvelles révélations tandis que du côté de Phil Spencer le ton est encore plus ferme, ce dernier déclarant « évaluer tous les aspects de notre relation avec Activision Blizzard et procéder à des ajustements proactifs continus ». En d’autres termes, PlayStation et Xbox semblent prendre leur distance avec l’un des éditeurs phares de l’industrie du JV, ce qui suffit à bien illustrer la violence et l’impact de la crise qui secoue actuellement l’éditeur d’Overwatch.

Phil Spencer, patron de la division Xbox chez Microsoft

Dans la tempête, Activision-Blizzard tente de réagir à grands coups de communiqués… qui ne parviennent plus vraiment à faire baisser la pression. Le dernier en date illustre bien ce décalage : « Nous respectons tous les commentaires de nos précieux partenaires et nous nous engageons davantage avec eux. Nous avons détaillé les changements importants que nous avons mis en œuvre ces dernières semaines, et nous continuerons de le faire. Nous nous engageons à faire en sorte que notre culture et notre lieu de travail soient sûrs, diversifiés et inclusifs. Nous savons que cela prendra du temps, mais nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas le meilleur lieu de travail possible pour notre équipe ». Il va falloir faire plus, beaucoup plus que ces lettres d’intentions.