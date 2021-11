SpaceX cale le premier lancement orbital du Starship au mois de janvier 2022

Après le test (réussi) de mise à feu statique, le Starship semble désormais presque prêt à prendre son envol. Lors d’une conférence du Space Studies Board and the Board on Physics and Astronomy, Elon Musk s’est dit confiant et confirme que SpaceX a déjà pour objectif de réaliser le premier vol orbital de la fusée durant le mois de janvier 2022. Le Starship décollera de la Starbase, la nouvelle station de lancement récemment érigée sur la base de Boca Chica au Mexique.

Elon Musk précise que ce premier vol pourrait être suivi d’une douzaine d’autres répartis sur l’année 2022. Prudent, le patron de SpaceX rappelle que le premier vol d’essai est toujours à risque et des améliorations seront apportées à sa suite. Un obstacle pourrait encore contrecarrer les plans de la société spatiale privée : la FDA ( Federal Aviation Administration) n’a pas encore rendu son rapport environnemental concernant la station Starbase. Un avis négatif obligerait SpaceX à revoir sa copie… et donc à prendre quelques mois de retards supplémentaires.

Jamais à court d’envolées lyriques (ou WTF, selon l’angle de vue), Musk a aussi déclaré qu’il faudrait pas moins d’un millier de fusées de type Starship opérationnelles pour que l’humanité puisse se définir comme « une civilisation spatiale ». L’entrepreneur visionnaire affirme même que l’unité de production de SpaceX peut déjà produire des Starship en gros volumes : » L’objectif primordial de SpaceX a été de faire progresser la technologie spatiale de telle sorte que l’humanité puisse devenir une espèce multiplanétaire et, finalement, une civilisation spatiale, et de rendre vraies les choses que nous lisons dans la science-fiction ».