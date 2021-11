Assurance affinitaire : protégez vos appareils électroniques contre les accidents du quotidien

Même sans être hyper-branché tech, un individu moyen cumule aujourd’hui une multitude d’appareils électroniques, de la TV 4K, au Smartphone en passant par l’ordinateur personnel, la console de jeu, la petite enceinte Bluetooth, sans oublier un peu de wearable (bracelet connecté ou smartwatch). Pour les plus équipés, on peut rajouter à cette liste déjà conséquente des robots ménagers (type Roomba), un drone, un APN ou une action-cam, des appareils domotiques et pourquoi un casque VR. Et généralement, ces appareils ne sont pas couverts par une assurance quelconque… ce qui est un tord. Un sinistre, un coup de jus inopiné lors d’un gros orage, ou tout simplement la panne ou les bugs de fonctionnement peuvent rapidement transformer votre petit Eldorado technologique en un véritable enfer domestique.

Comme il est impossible de tout prévoir, mieux vaut donc s’en remettre in fine à une assurance, et si possible une assurance qui couvre en une passe tous les petits soucis ou gros pépins qui peuvent détraquer votre jolie armada technologique. Ce parapluie global existe : l’assurance affinitaire. Mais qu’est-ce qu’une assurance affinitaire me direz-vous ? Il s’agit tout simplement d’un type d’assurance qui assure un groupe d’objets d’une même catégorie, ici les produits électroniques ou high-tech. Pour mieux comprendre de quoi il est question, prenons l’exemple de la police d’assurance Goodz de la société Parachut. Cette dernière couvre la quasi totalité des appareils électroniques du foyer – drone, smartphone, ordinateur, domotique, robots, VR, APN, etc. – contre la plupart des « accidents » domestiques courants. Elle assura aussi les objets pendant le sport ou en mobilité urbaine.

Goodz couvre ainsi la casse de l’appareil électronique (involontaire bien sûr), la panne ou le dysfonctionnement majeur, l’oxydation (à cause de l’humidité généralement), le vol ou bien encore la perte accidentelle (remplacement par un produit de gamme équivalente). Une couverture intégrale en somme. Sachant que les appareils électroniques ne pèsent pas rien dans les charges financières d’un foyer, une assurance affinitaire permet donc de ne plus avoir à se soucier de l’imprévu, et ce sans multiplier les contrats d’assurance. Un gain de confort, et souvent au final, d’argent.

Que les plus prudents (ou les plus réticents) se rassurent, la loi Hamon permet de résilier un contrat d’assurance affinitaire après un an de contrat, et ce sans aucune justification. A 9,99 euros/mois sans aucun engagement, Goodz offre une couverture globale de TOUS les appareils électroniques de la maison (+ de 1000 objets), un investissement somme toute minime face au coût de réparation ou d’achat d’un nouvel appareil à la suite d’un « accident ».

[Sponso]