Netflix dévoile le top 10 des films et séries selon les pays

Netflix a mis en place un nouveau site qui liste les 10 films et séries les plus regardés dans chaque pays. Il s’agit d’un classement qui sera mis à jour chaque mardi.

Le top 10 des films et séries selon Netflix

Le top 10 de Netflix est calculé en fonction des heures de visionnage enregistrées du lundi au dimanche de la semaine précédente, à la fois pour les titres originaux et ceux sous licence. Il y a plusieurs catégories : top 10 mondiaux dans les catégories films anglophones, TV anglophone (séries, documentaires, émissions et programmes spéciaux), ainsi que films non-anglophones et TV non-anglophone. On retrouve également des classements nationaux pour plus de 90 pays. Le site est actuellement disponible en anglais et en espagnol, des langues supplémentaires arriveront dans le courant de 2022.

Voici le top 10 des films en France sur Netflix du 8 au 14 novembre :

Red Notice Love Hard Lords of Scam The Harder They Fall Yara Army of Thieves Stuck Together Skyscraper Father Christmas Is Back Goosebumps 2: Haunted Halloween

Et voici le top 10 pour les séries :

Dynasty (saison 4 ) Arcane (season 1) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc You (saison 3) Squid Game (saison 1) Narcos: Mexico (saison 3) Locke & Key (saison 2) Maid: Limited Series PAW Patrol (saison 5) S.W.A.T. (saison 1)

Comme dit précédemment, il y a également des classements mondiaux. Ainsi, le premier film anglophone est Red Notice avec 148,72 millions d’heures de visionnage. Le premier film non-anglophone est Yara avec 17,95 millions d’heures de visionnage. Côté séries anglophones, la saison 3 de Narcos occupe la première place avec 50,29 millions d’heures de visionnage. Enfin, la première série non-anglophone est Squid Game avec 42,79 millions d’heures de visionnage.

Tous les classements sont à retrouver sur top10.netflix.com.