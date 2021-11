Meta aurait écoulé 10 millions de casques VR Oculus Quest 1&2

C’est sans doute une étape majeure dans la stratégie de Meta (ex-Facebook) concernant le Metavers. Si l’on en croit en effet les propos du CEO de Qualcomm (à 2:15:40 dans la vidéo ci-dessous), Meta aurait écoulé pas moins de 10 millions de casques VR Oculus Quest 1&2 ! Qualcomm est bien placé pour connaitre les chiffres de ventes de ces casques : le fondeur américain fournit à Meta les processeurs Snapdragon 835 et XR2 qui « motorisent » les Oculus Quest 1&2.

Ces chiffres prennent en compte les 1,5 millions d’Oculus Quest 1 écoulés, ce qui laisse donc 8,5 millions de ventes pour l’Oculus Quest 2, ce qui est effectivement raccord avec les estimations de certains analystes (autour de 7-8 millions). Meta est donc la première société à franchir la barre des 10 millions de casques VR, un score qui démontre que la VR sort peu à peu de son marché de niche initial (voire d’ultra niche) pour atteindre les rivages du grand public.

Si l’on rajoute à ce chiffre les ventes des grandes marques de casques PCVR (12-15 millions d’unités), celles du PSVR (6 millions d’unités) et les ventes de la multitude de fabricants chinois (Pimax, AOOK, Arpara, etc), on obtient un total qui doit sans doute avoisiner les 40 millions de casques VR écoulés dans le monde depuis 3 ans. Le début d’un vrai marché.