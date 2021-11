Intel 4004 : il y a cinquante ans, le premier processeur Intel

Le 15 novembre 1971, Intel lançait sur le marché l’Intel 4004, son tout premier microprocesseur ! Les caractéristiques de la puce semblent plus qu’archaïques aujourd’hui, mais en cette année 1971, 4 bits, 2300 transistors et fréquence d’horloge à 740 kHz représentent alors une énorme promesse qui se concrétisera quelques années plus tard sous la forme de l’ordinateur personnel.

Dites bonjour à l’arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand père de l’Intel Core i9

A l’origine du 4004, un travail de commande : Intel doit fournir à la société japonaise Busicom (un fabricant de calculatrices) 4 nouveaux circuits intégrés. L’ingénieur italien Federico Faggin se charge du projet. Coup sur coup, lui et son équipe mettent au point la ROM programmable 4001, la RAM dynamique 4002, le registre d’entrées/sorties 4003, et enfin, la pièce maitresse, le CPU 4004. Ce dernier est beaucoup plus petit que les gros processeurs qui équipent les gros calculateurs de l’époque (oui, ceux de la taille d’une armoire), ce qui laisse présager une dissémination de l’informatique dans des appareils nettement plus compacts. Des ordinateurs géants, on passe donc aux micro-ordinateurs.

Intel garde une partie des droits sur le 4004 (le reste est la propriété de Busicom) ce qui va lui permettre de développer l’Intel 8008, plus puissant et généraliste. On connait la suite : le 8008 est l’ancêtre direct du 8080, qui va essaimer cette fois dans les tous premiers micro-ordinateurs personnels. Le reste est aux mains de la Loi de Moore…