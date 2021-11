Le OnePlus 10 Pro devrait rejoindre la catégorie des smartphones de plus de 1000 euros

Apple n’est pas le seul fabricant à facturer ses smartphones au niveau d’un SMIC. Les Galaxy ou les Xperia les plus haut de gamme dépassent aussi les 1000 euros, et il devrait en être de même pour le OnePlus 10 Pro, que @OnLeaks annonce à 1029 dollars (et donc sans doute bien plus haut encore chez nous avec la taxe sur la copie privée) !

Après la fuite sur le design de l’appareil (ci-dessus), c’est donc au tour du prix et des specs d’être dévoilés en avance. On sait donc désormais que le OnePlus 10 Pro disposera d’un gros bloc photo tout carré (avec trois capteurs + le flash), que l’écran AMOLED affichera 6,7 pouces de diagonale et que l’utilisateur gourmand pourra profiter de 256 Go de capacité de stockage et bénéficier de 12 Go de RAM. Quant à l’interface (surcouche Android) elle devrait être un hybride de celles que l’on trouve actuellement sur les modèles Oppo et OnePlus (qui sont en fait la même entité).