Phil Spencer affirme que le Xbox Game Pass est « viable »

Phil Spencer est un peu fâché. Le patron de la division jeux sur Xbox n’en peut plus de lire que le Xbox Game Pass est un trou financier sans fond : « Je sais que beaucoup de gens aiment écrire que nous brûlons de l’argent pour tomber sur un coffre doré au bout du chemin. Mais non. Le Game Pass est très, très viable à l’heure qu’il est. Et il continue de croître » affirme un Philou franchement combatif.

Pour Phil spencer, le Xbox Game Pass est « viable »

Le boss de Xbox ne rentre pas dans les détails, mais il semble donc que les sorties de jeux Day One dans le service, les accords d’exclusivités avec les éditeurs tiers (principalement des studios indés) ou bien encore les nombreuse promos sur l’abonnement ne grèvent pas (trop) la rentabilité du service. Phil Spencer estime en outre que le Game Pass est « un véritable différenciateur pour la plateforme et un facilitateur pour les créateurs comme les joueurs ».

Rappelons que l’abonnement au Xbox Game Pass est de 9,99 euros/mois, ou 12,99 euros/mois pour le Xbox Game Pass Ultimate (qui permet de bénéficier en sus du service xCloud et du catalogue EA Play). Xbox prend aussi une part sur les microtransactions proposées dans certains jeux du Game Pass, ce qui gonfle forcément le CA global du service.