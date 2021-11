La rétrocompatibilité sur Xbox est de retour avec 76 nouveaux jeux

Après une pause de deux ans, Microsoft annonce que la rétrocompatibilité est de nouveau une réalité sur Xbox. Le groupe fait savoir que 76 jeux s’ajoutent au catalogue. Ce retour a lieur à l’occasion des 20 ans de la Xbox et il devrait s’agir de l’ultime ajout.

Cette sélection inclut plusieurs de requêtes des joueurs selon Microsoft, dont l’ intégralité des séries Max Payne et F.E.A.R. Ces titres peuvent joués sur Xbox Series X/S et Xbox One pour la toute première fois. Aussi, la franchise Skate est maintenant au complet : Skate 2 est disponible sur Xbox Series X/S et Xbox One.

Les joueurs ont également fait part de leur envie de voir plus de titres de la première Xbox ajoutés au catalogue. Microsoft annonce justement que plus de 20 jeux de la première Xbox débarquent, dont Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter et Otogi.

Les 76 jeux supplémentaires qui débarquent sur Xbox grâce à la rétrocompatibilité