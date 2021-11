Microsoft sortira une Xbox Series X sur le thème de Gucci en édition limitée

Si vous aimez la marque Gucci et que vous souhaitez dans le même temps vous offrir une Xbox Series X pour Noël par exemple, vous pouvez faire d’une pierre deux coups. A la condition toutefois que vous vous permettiez de dépenser 10 000 dollars, soit 8 740 euros environ, dans cette lubie.

Microsoft et Gucci se sont effectivement associés pour créer cette Xbox Series X sur le thème Gucci qui sortira en seulement 100 unités à partir du mercredi 17 novembre prochain.

Gucci n’est pas la seule marque de mode à flirter avec l’univers du jeu vidéo

Pour 10 000 dollars, vous aurez deux contrôleurs Xbox sur le thème de Gucci, un abonnement pour une durée non précisée à Xbox Game Pass Ultimate et une valise de marque Xbox pour transporter la console et les contrôleurs. Vous pourrez vous procurer cette édition limitée sur le site Web de Gucci ainsi que dans certains magasins de la marque.

A noter que cette Xbox sur le thème Gucci est la dernière création de la marque de mode en matière de jeux. Auparavant, Gucci avait conçu des baskets virtuelles pour VRChat et Roblox, un jardin surréaliste sur le thème de Gucci pour Roblox et a conclu un partenariat avec l’organisation de jeux 100 Thieves. Mais Gucci n’est pas la seule marque de mode à s’immiscer dans les jeux vidéo. En effet, Louis Vuitton a également conçu des skins pour League of Legends en 2019 et Balenciaga a également travaillé avec Epic Games pour habiller les personnages dans Fortnite.