Halo Infinite : des nouvelles séquences de gameplay inédites dans une longue preview

Le mode campagne de Halo Infinite s’est un peu plus dévoilé dans une longue preview de notre confrère IGN. Et si l’on en croit les journalistes du site américain, la plupart des réserves que l’on pouvait avoir sur le titre ont littéralement volé en éclat au bout de 4 heures de jeu. Ceux qui craignaient par exemple une évolution vers un FPS open world un peu générique (à l’instar de Far Cry) peuvent être pleinement rassurés : Halo Infinite n’est pas un véritable open world au sens strict. Les zones de combat, plus vastes que dans les opus précédents, restent limitées par zones, sachant que certaines zones ne sont accessibles qu’après l’achèvement de missions ou d’objectifs particuliers.



Les armes et les combats de type escarmouche sont tout à fait dans l’esprit Halo, et les combats contre les boss s’avèrent particulièrement difficiles. Sur le plan technique, c’est aussi un soulagement : un passage mettant en scène des Brutes – avec cette fois le moteur du jeu – démontre à lui seul les efforts fournis par 343. L’ambiance sonore est elle aussi très travaillée, avec notamment de vraies lignes de dialogues assez comiques entre les Grognards (Grunts), les Elites Covenants, les Rapaces et les Rampants.

Autre confirmation, le grappin est loin d’être accessoire. Le journaliste d’IGN estime cependant que le grappin s’avère surtout extrêmement utile… pour se déplacer rapidement dans les différentes zones (afin de monter sur une plateforme par exemple). Quant aux améliorations d’équipement, qui apportent une petite touche RPG au jeu, IGN considère que ces dernières restent facultatives. Vivement le 8 décembre prochain, date de sortie du jeu sur PC, Xbox One et Xbox Series.