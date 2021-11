Alibaba : le géant chinois du e-commerce a écoulé pour 84 milliards de dollars de marchandises lors du « Single Day »

C’est proprement monstrueux. Lors de la désormais traditionnelle fête chinoise des célibataires (Single Day), le géant de l’e-commerce a écoulé pour 84,54 milliards de dollars de marchandises, soit 8,5% de mieux que l’an passé. Les 11 jours de promo ont donc tout balayé, ce qui laisse entendre que la Chine (ou tout au moins les 400 millions de chinois qui font partie de la classe moyenne) est sans doute encore loin de la crise systémique annoncée par certains.

La fête des célibataires est le pendant chinois du Black Friday, une journée de promos largement portée par les sociétés américaines (et de plus en plus suivie en Europe). Malgré l’énorme succès du Single Day 2021, Alibaba ne se vantera sans doute pas trop longtemps de ses résultats canons. Il y a quelques mois en effet, le fondateur de la société Jack Ma disparaissait temporairement de la circulation après des propos acerbes visant le système bancaire chinois.

Juste après le retour public de Ma, les autorités chinoises avaient interdit l’introduction en bourse de Ant Group (une division d’Alibaba tournée vers les produits financiers) et lancé une enquête anti-trust contre le groupe. On comprend mieux que dans ce contexte tendu, Alibaba ne cesse de communiquer sur sa responsabilité sociale plutôt que sur l’accumulation de son capital.