Joe Biden renforce les sanctions contre Huawei et ZTE

Le changement d’administration n’aura pas été favorable à ZTE et Huawei, placés sur liste noire américaine durant le mandat de Donald Trump. Le président américain Joe Biden vient en effet de signer le Secure Equipment Act, un décret qui interdit (entre autres) à certaines sociétés étrangères de bénéficier de licences de réseau, des licences attribuées par la FCC (Federal Communications Commission). Sans surprise, les sociétés chinoises ZTE et Huawei restent écartées du marché américain des réseaux 4G et 5G, ce qui signifie qu’aucun opérateur US n’a le droit de se fournir avec des équipements réseaux de ces deux sociétés.

Suite à la signature du texte par le Job Biden, le commissionnaire de la FCC Brendan Carr a réitéré les soupçons d’espionnage à l’encontre des deux entreprises chinoises, estimant que ces dernières posent « un risque inacceptable pour notre sécurité nationale ». Pour rappel, le Sénat puis la chambre des représentants ont voté le Secure Equipment Act ces dernières semaines, une étape obligatoire avant le blanc seing de la Maison Blanche.