Windows et Microsoft Store : installer un jeu n’importe où sera bientôt possible

Microsoft teste actuellement une mise à jour de son Store sur Windows qui va permettre aux joueurs d’installer des jeux là où ils le souhaitent. Ils auront le contrôle, contrairement à maintenant.

Plus de souplesse dans l’installation des jeux PC

À ce jour, installer un jeu PC via le Windows Store ne donne accès à aucun réglage particulier. Windows choisit automatiquement où l’installation doit se faire et cela a généralement lieu dans un dossier caché ou dans un dossier restreint (WindowsApps). Ce système n’est pas très pratique pour tous ceux qui veulent faire des copies (par exemple pour transférer un jeu sur un nouveau PC), ainsi que pour les modders.

C’est là qu’intervient la prochaine mise à jour avec les joueurs qui pourront conserver le système existant ou bien choisir un dossier précis où les jeux peuvent s’installer. Il y aura également un système pour vérifier ou réparer les fichiers, à l’instar de Steam. « Avec de grands jeux PC comme Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 et Halo Infinite dès le premier jour avec le Game Pass, nous voulions fournir aux joueurs plus d’options pour personnaliser leur expérience dans l’application Xbox », déclare un Jason Beaumont, directeur partenaire des expériences chez Xbox. « Nous continuerons à partager des mises à jour au fur et à mesure que nous lancerons des fonctionnalités supplémentaires », a-t-il indiqué à The Verge.

Microsoft ne donne pas encore de date de disponibilité pour la mise à jour. Mais il se pourrait que ce soit d’ici une question de jours/semaines, de quoi être prêt pour Halo Infinite (qui sortira le 8 décembre prochain).