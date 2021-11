Instagram teste un système de rappels pour faire des pauses

Instagram a débuté un nouveau test au sein de son application qui invite les utilisateurs à prendre une pause. C’est actuellement proposé pour certains utilisateurs et le déploiement pour tous devrait avoir lieu dans un ou deux mois.

Le fonctionnement est simple : l’utilisateur choisit le nombre de minutes qu’il veut passer sur Instagram. Il y a trois options : 10, 20 ou 30 minutes. Dès qu’il atteint le palier défini, Instagram affiche un message qui l’invite à faire une pause. L’utilisateur peut alors fermer l’application et faire autre chose pour limiter son usage du réseau social. Dès qu’il sera prêt à l’utiliser à nouveau, il n’aura qu’à ouvrir l’application et toucher le bouton bleu qui s’affiche.

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, fait savoir que cette nouvelle option est opt-in. Cela signifie que l’utilisateur doit l’activer de lui-même s’il la désire. À l’inverse, opt-out signifie qu’une option est activée par défaut et c’est à l’utilisateur de la désactiver s’il ne la veut pas. Aussi, Adam Mosseri indique : « nous avons travaillé avec des experts tiers et obtenu des conseils sur les astuces à mettre en place et sur la manière d’encadrer les pauses ».

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021