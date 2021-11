Antitrust : Google n’échappera pas à une amende de 2,4 milliards d’euros infligée par la Commission Européenne

La procédure d’appel échoué. L’Union européenne vient de débouter Google et considère donc que le géant américain devra bien s’acquitter d’une amende de 2,4 milliards de dollars pour des pratiques concurrentielles qui favorisaient indûment le comparateur de prix Google Shopping au détriment des autres plateformes comparatives.

L’affaire avait été jugée en 2017 après une longue enquête de la Commission Européenne, mais Google avait lancé un recours afin de renverser la décision des juges. Las, les arguments proposés par Google n’ont pas convaincu, même si depuis le verdict des modifications ont bien été apportées au moteur de recherche afin de respecter une certaine équité entres les outils de comparaison de prix et de shopping en ligne.

Google peut encore lancer une dernière procédure d’appel auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne, mais l’affaire ne semble pas vraiment bien engagée. On notera enfin que depuis le verdict de 2017, Google a été de nouveau et plusieurs fois condamné pour abus de position dominante, en 2018 pour des pratiques antitrust concernant Android, et au mois de mars 2019 pour des pratiques anticoncurrentielles visant à favoriser la régie publicitaire AdSense. En tout et pour tout, l’Europe réclame 8,2 milliards de dollars à Google.