GTA 4 : Rockstar proposerait un remaster en 2023

Rockstar préparerait un remaster de son jeu Grand Theft Auto 4 et celui-ci sortirait en 2023. Pour rappel, le jeu d’origine a vu le jour en 2008 sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC.

Un remaster de GTA 4 pour 2023 ?

L’annonce du remaster de GTA 4 vient de RalphsValve, un utilisateur sur Twitter qui est habituellement aux fuites autour de Call of Duty. Il est plutôt bien renseigné sur cette franchise. Voilà qu’il en évoque une autre désormais, à savoir Grand Theft Auto.

Il a publié une image du logo du jeu en indiquant l’année 2023. Il précise ensuite que le remaster serait disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/ et PC. Rockstar inclurait par ailleurs Episodes from Liberty City, à savoir les extensions de GTA 4 qui ont pour noms The Ballad of Gay Tony et The Lost and The Damned. D’autre part, il y aurait seulement le mode solo.

Remaster – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC; inc. variants. To release bundled with Episodes from Liberty City — Ralph (@RalphsValve) November 9, 2021

En attendant de savoir si Rockstar va réellement proposer un remaster de GTA 4 en 2023, les joueurs vont pouvoir jouer à GTA Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Il s’agit de remasters pour GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Cette collection sera disponible dès demain. Il faudra attendre le mois de décembre pour avoir la collection au format physique.