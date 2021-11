Molotov se fait racheter par fuboTV pour 164 millions d’euros

Molotov, le service français qui permet de voir les chaînes de télévision, a été racheté par fuboTV. Le groupe américain spécialisé dans le streaming a déboursé 164,3 millions d’euros pour mettre la main dessus.

Rachat de Molotov par fuboTV

Le rachat est réalisé sous la forme d’une opération en numéraire et en titres pour un montant de 190 millions de dollars (164,3 millions d’euros). L’acquisition est soumise aux approbations requises et aux conditions de clôture habituelles, pour une date de clôture estimée au cours du premier trimestre 2022.

Pourquoi ce rachat ? Dans un communiqué, Molotov dit que l’objectif est de permettre le déploiement d’une plateforme mondiale sur les deux continents et à l’international. Le service veut devenir le hub européen des opérations du groupe. En tout cas, le rachat n’implique aucun changement au niveau de la direction. Jean-David Blanc, le fondateur et PDG, reste aux commandes. Il est également nommé Chief Strategy Officer. De plus, l’entreprise, basée à Paris et déjà constituée d’une centaine de personnes, entend s’agrandir pour devenir un pôle de développement pour le groupe.

« Nous sommes fiers de cette nouvelle étape pour Molotov. Nous partageons avec fuboTV la même ambition et la même vision d’une plateforme de streaming TV en direct des deux côtés de l’Atlantique. Notre objectif est d’offrir aux consommateurs une expérience de streaming de premier plan, avec des contenus télévisuels premium, à l’échelle mondiale », explique Jean-David Blanc.

« Molotov s’est imposée comme la référence des plateformes de télévision en streaming, financées par l’abonnement et la publicité », ajoute David Gandler, co-fondateur et PDG de fuboTV. « Nous sommes convaincus que cette acquisition stratégique contribuera à faire de fuboTV une plateforme mondiale à fort levier opérationnel, unique en son genre pour tous les fans de sport et leurs familles ». Il dit être impatient d’offrir « aux utilisateurs du monde entier une expérience de streaming TV véritablement inédite dans sa catégorie ».