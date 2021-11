Hypérion : l’autre grande saga de la S.F serait adaptée en film et diffusée chez Syfy

On a bien failli passer à côté de l’info. Hypérion, l’autre grande saga de S.F après Dune et le cycle de Foundation, pourrait bien être adaptée en film et diffusée sur la chaîne SyFy. Le site Deadline (généralement bien informé) croit en effet savoir que le projet d’adaptation, qui concernait initialement une série, s’est orienté vers le long métrage.

L’acteur américain Bradley Cooper (Very Bad Trip, A Star is Born) ainsi que Weston Middleton seraient en charge de ce projet via une toute nouvelle société de production. Le scénario serait écrit par Tom Spezialy, qui a déjà œuvré sur l’excellente série Watchmen (HBO).

Le cycle Hypérion est plus connu en France sous le nom Les Cantos d’Hypérion. Ce cycle qui s’étend sur 4 tomes est l’oeuvre du romancier Dan Simmons, l’un des maitres de la S.F américaine. Les Cantos d’Hypérion regroupe Hypérion (Hyperion, 1989), La Chute d’Hypérion (The Fall of Hyperion, 1990), Endymion (Endymion, 1995) et L’Éveil d’Endymion (The Rise of Endymion, 1997).

Les 4 tomes d’Hypérion racontent l’histoire de 7 pèlerins désignés par l’Hégémonie pour rencontrer le Gritche, un colosse de métal quasi mythique. Les pèlerins ont reçu pour mission de convaincre le très puissant Gritche d’empêcher l’ouverture complète des Tombeaux du Temps, ces derniers étant convoités par les Extros (des humains rebelles). La Présidente de l’Hégémonie, Meina Gladstone, croit en effet savoir que les Extros pourraient utiliser les Tombeaux afin d’envahir la planète Hypérion. Une course contre la montre commence…