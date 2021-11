Scorn : le FPS inspiré des dessins de H.R. Giger (Alien) est repoussé en 2022

Le troublant Scorn, FPS de science-fiction dont la direction artistique s’inspire directement des illustrations du grand H.R. Giger (concepteur des décors et de la créature du film Alien), ne cesse de se faire attendre. Prévu initialement pour 2018, le jeu du petit studio indé Ebb Software a encore pris du retard et s’en explique sans détour sur la page Kickstarter du titre : « On emploie souvent à tort et à travers l’expression « enfer de développement ». Il devrait s’appliquer aux projets qui ont changé leur idée de base ou leur envergure à mi-développement et n’arrivent pas à s’y adapter ».

Le studio reconnait en outre que des « erreurs ont été commises », une franchise qui honore mais qui n’est pas non plus forcément rassurante pour la suite. Car le jeu a été presqu’entièrement réécrit : « 90% de ce qui a été réalisé a été complètement mis au rebut » précise le jeune studio. Ce « reset » s’est accompagné d’une montée en charge (de 20 à 56 salariés), une étape forcément lourde à digérer pour une aussi petite structure. Scorn sera disponible en 2022 sur les plateformes Xbox Series et PC.