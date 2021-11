Spider-Man No Way Home : l’affiche dévoile les 4 méchants

Spider-Man: No Way Home se montre un peu plus aujourd’hui avec l’affiche du film et surtout la présence des quatre méchants. On retrouve le Bouffon Vert, les bras métalliques du docteur Octopus, les éclairs d’Electro et l’Homme-sable.

Les méchants de Spider-Man: No Way Home en image

La première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home avait déjà teasé le retour du Bouffon Vert et du docteur Octopus. Ils ont respectivement été vus pour la première fois au cinéma dans les films Spider-Man et de Spider-Man 2, quand Tobey Maguire incarnait l’Homme-araignée. L’Homme-sable, pour sa part, a été vu dans Spider-Man 3, là encore avec Tobey Maguire. Quant à Electro, il a été le méchant dans le film The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield en tant que Spider-Man.

Le métavers va être au rendez-vous de ce film qui est plus qu’attendu. Naturellement, certains se demandent si le retour des méchants des anciens films signifie le retour de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield aux côtés de Tom Holland. Plusieurs indices laissent à suggérer que ce sera le cas, mais il n’y a pour l’instant aucune confirmation.

Spider-Man: No Way Home sortira au cinéma le 15 décembre prochain en France. Il s’agit probablement de l’un des films les plus attendus en cette fin d’année. Pour rappel, la bande-annonce a réalisé un record de vues, au point de battre celui d’Avengers : Endgame.